Calouros fazem a festa após resultado do vestibular da UFPR

(foto: Franklin de Freitas)

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) divulgou ontem à tarde o resultado do Vestibular de verão 2016/17. O Vestibular 2016-2017 da UFPR ofereceu 5.494 vagas em 120 cursos. O concurso trouxe algumas novidades importantes, como a possibilidade de os candidatos terem acesso à correção das provas discursivas, na segunda fase. O resultado também está disponível na página da UFPR do Facebook e pelo aplicativo +UFPR (para smartphones com o sistema operacional Android).

