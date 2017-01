Michel Bastos diz que não se envolverá em polêmicas no Palmeiras

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apresentado nesta quinta-feira (12) no Palmeiras, o lateral esquerdo e meia Michel Bastos, 33, renegou as polêmicas que teve em sua passagem pelo São Paulo. Segundo o jogador, ele foi classificado como "polêmico" por uma injustiça. "Venho para o Palmeiras sabendo que não vou ter problemas no vestiário. Sei que o grupo me aceitou. O [Alexandre] Mattos (diretor de futebol do clube) falou aqui, conhece meu caráter, posso ajudar dentro de campo e fora dele", disse o jogador. "Não sei de onde tiraram que eu tinha problemas no São Paulo. Sempre tentei ser um líder, nunca tive problema com nenhum jogador. Me taxaram de polêmico. Eu tenho 15 anos de profissão e talvez por causa de um gesto, que eu me desculpei... Enfim, o que aconteceu no São Paulo, não sei se é o caso falar, mas foi uma reação da torcida. No clube sempre fui respeitado, não tenho problema com ninguém, nem com diretoria e muito menos com jogadores", disse. Bastos foi agredido por torcedores do São Paulo durante invasão do centro de treinamento. Sobre seu preparo físico, o jogador garantiu que está em boas condições e poderá ajudar o seu novo clube. "Sou um moleque ainda. Dá para correr, e muito. Eu sinceramente me sinto muito bem. Fisicamente, meus melhores momentos no São Paulo foram jogando aberto, decisivo. Por que dois meses depois não posso render? Não consigo mais render na posição? Eu discordo. Acho que posso render bem, sim, mas me coloco à disposição do treinador", explicou. "Tenho a facilidade de ser versátil. Lógico que a gente tem a liberdade de expor ao treinador a preferência, onde a gente se sente melhor, mas deixo a critério do treinador. Hoje me sinto em plenas condições de jogar aberto, pela direita ou pela esquerda", concluiu. Bastos destacou-se no treino dado pelo técnico Eduardo Baptista nesta quinta-feira (12), tendo marcado dois gols, um deles após chapéu em Róger Guedes.