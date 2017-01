Real supera gol contra de Danilo e pega Barça nas quartas da Copa do Rei

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em jogo marcado por um gol contra bisonho de Danilo, o mistão do Real Madrid segurou a pressão do Sevilla e buscou empate no fim por 3 a 3 para se classificar às quartas de final da Copa do Rei. Os merengues haviam aberto boa vantagem no jogo de ida, na semana passada, 3 a 0 no Santiago Bernabéu. Além do gol contra de peixinho de Danilo, o Sevilla também marcou com Jovetic e Iborra. O Real descontou com um golaço de Ansensio, de pênalti com Sérgio Ramos e no minuto final com Benzema - que assegurou invencibilidade de 40 jogos do Real sob comando de Zidane, a maior da história do futebol espanhol.

Nas quartas de final, o Real Madrid fará o grande clássico do futebol espanhol contra o Barcelona, que eliminou o Atlhetic Bilbao com vitória por 3 a 1 nesta quarta (11).

RODÍZIO

Com boa vantagem de 3 a 0 construída no jogo de ida, Zidane optou por descansar dois de seus principais jogadores. O técnico francês nem levou para o jogo Cristiano Ronaldo, eleito pela Fifa nesta semana o melhor jogador do mundo em 2016, e Luka Modric, outro jogador merengue que entrou na seleção do ano passado. Além disso, deixou Karim Benzema no banco de reservas, lançando mão de nomes como Morata, Asensio e Lucas Vásquez nos 11 iniciais. James Rodríguez, lesionado, também não foi convocado para a partida.

GOL CONTRA

Diante da desvantagem de três gols de diferença, o Sevilla partiu com tudo para cima do Real nos minutos iniciais. E contou com um gol contra de peixinho de Danilo para abrir o placar com 9 minutos e dar esperança à sua torcida. Após cruzamento da direita, o lateral direito brasileiro tentou cortar a bola de maneira um tanto inexplicável e acabou jogando contra a própria meta.

MISTÃO

O gol que veio cedo para o Sevilla incendiou os torcedores na Andaluzia. O time de Sampaoli continuou pressionando o Real, que sentiu o desentrosamento do mistão escalado por Zidane. Mesmo com Toni Kross tentando dar as cartas na zona central do gramado, o meio de campo merengue não se encontrou em meio à rápida troca de passes do rival e teve dificuldades de controlar o jogo, com menos posse de bola. A válvula de escape merengue foi Marcelo, sempre com boas descidas e qualidade técnica pelo flanco esquerdo.

REAÇÃO DO SEVILLA

O Real Madrid buscou a igualdade logo aos quatro minutos do segundo tempo. Após escanteio do Sevilla, Asensio cruzou boa parte do gramado com a bola, driblou dois marcadores e bateu de esquerda. Golaço do xodó de Zidane. Mas os donos da casa não sentiram o golpe e reagiram cinco minutos depois. Após cruzamento, Jovetic pegou bonito de primeira para recolocar o Sevilla à frente com um belo gol. O vice-líder do Espanhol voltou a dominar a partida, desperdiçou ótimas chances de ampliar e ainda chegou ao terceiro gol com Iborra. A 10 minutos do fim, porém, Casemiro sofreu pênalti, convertido pelo capitão Sérgio Ramos para enterrar de vez a esperança dos donos da casa. E Benzema, no minuto final, ainda empatou o jogo para garantir a invencibilidade de 40 jogos do Real sob comando de Zidane.

GANSO NO BANCO

Após ganhar uma chance de Jorge Sampaoli como titular no jogo de ida, Paulo Henrique Ganso voltou a ser opção no do Sevilla. Na derrota no Santiago Bernabéu, ele recebeu um cartão amarelo e acabou substituído pelo treinador chileno. Dessa vez, o meia não saiu do banco de reservas.