5º Aberto de verão do Estado de Santa Catarina acontece em janeiro

O Costão Golf Club realiza nos dias 20 (treino), 21 e 22 de janeiro, seu 5º Aberto de Verão do Estado de Santa Catarina. O belíssimo campo fica localizado em ingleses, na cidade de Florianópolis.

Os golfistas irão disputar na modalidade stroke play em 36 buracos, sendo que as damas serão divididas em scratch e categoria única. E os cavalheiros em scratch, índex até 14 (M1+M2), de 14,1 a 22,1 (M3) e de 22,2 a 32,9 (M4). Serão premiados os campeões e os dois primeiros colocados de cada categoria após o jogo, no bar do Costão Golf Club.

As inscrições acontecem até o dia 20 de janeiro, ou até atingir o limite de 102 jogadores. O custo para os participantes externos é de R$220,00; para convidados de aderentes R$150,00; para aderentes do Costão Golf Club R$90,00 e para juvenis R$50,00.

Mais informações: fpcg.com.br

Conheça a nova diretoira da FPCG

Janeiro traz consigo novidades na presidência e diretoria da FPCG, um novo mandato se inicia para o Biênio 2017/2018. Confira os participantes desta gestão:

Presidente

Sakae Tamura

Vice Presidentes

VP – Marketing – Denis Sperafico

VP – Técnico – José Martins Bianeck

VP – Adm – Financeiro – Tadashi Oda

Conselho Fiscal

Membro Efetivo – Hilário Giacomin

Membro Efetivo – Joel Carneiro da Silva Filho

Membro Efetivo – Yoshihiro Miyamura

Membro Suplente 1 – Marcus Bernardi

Membro Suplente 2 – Laercio Hardt

Membro Suplente 3 – Noboru Yagui

Diretoria nomeada 01/01/2017 –

Diretor Técnico – Lucio Minoru Hiratomi

Diretor de HCP – Luiz Kamogawa

Diretor de Regras – François Cazabon

Diretor Financeiro – João Nakamura

Diretora Dpto. Feminino – Tica Hara

Diretor Social – Antenor Neves Jr

Diretor Institucional – Arata Hara

Gerente executivo

Jorge Ishii

Royal Golf sediará em fevereiro o primeiro Torneio do ano válido pelo ranking da FPCG

No mês de fevereiro acontece o 13º OPEN ROYAL GOLF, sendo este o primeiro torneio válido para o ranking da Federação Paranaense e Catarinense de Golfe do ano de 2017. A competição será nos dias 11 e 12 e o treino no dia 10 no Royal Golf Residence, em Londrina.

As modalidades serão stroke play e stableford, em 36 buracos. A confraternização esta garantida com a programação social que o clube esta preparando. Tendo no caso, nos dois dias de torneio, café da manhã, bem como um jantar (1º dia) e coquetel de encerramento (2º dia), momento em que também serão entregues os prêmios aos vencedores.

Os interessados em participar deverão ficar atentos ao limite de vagas (81 jogadores) por ordem de inscrição e pagamento, como também o prazo de inscrição, que é o dia 8 de fevereiro até às 17h ou até preencher o número de vagas. As mesmas têm o custo de R$ 250,00 para o masculino; R$ 200,00 para o feminino e R$ 100,00 para os juvenis. Garanta a sua vaga! Preenchendo a ficha de inscrição, enviando ao clube para o email: Diogo@dsicomunicacao.com.br, junto com o comprovante de depósito.

Para maiores informações: (43) 3328-4030 DSI Comunicação | (43) 99156-3750 Diogo | (43) 99905-3644 Marcos Silva.