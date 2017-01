Claudia Leitte libera clipe e mostra requebrado

O novo clipe de Claudia Leitte, "Taquitá", foi liberado na internet. A brasileira está de olho na carreira internacional e prepara um álbum que será lançado pela Roc Nation, gravadora que também pertence ao rapper Jay Z, o poderoso marido de Beyoncé. Antes, o vídeo havia sido lançado 4 com exclusividade para assinantes da plataforma de streaming Tidal, do rapper. No clipe, Claudia Leitte dança em um galpão abandonado e usa dois figurinos diferentes, um deles, com meia arrastão, lembra muito os usados pela funkeira Anitta em seus shows. O Tidal divulgou o vídeo chamando atenção para os "dance moves" - ou, em tradução, livre, o "requebrado" da cantora.

Danielle Winits vai à delegacia e presta queixa contra Leo Dias

A confusão entre Danielle Winits e Leo Dias parece estar longe do fim. Nesta quarta-feira, a atriz esteve na 14ª Delegacia de Polícia do Leblon, na zona sul do Rio, acompanhada de seu advogado, para prestar queixa contra calúnia e difamação. À noite, ela voltou a usar o Instagram para um novo desabafo. Desta vez, sem citar o apresentador do "Fofocando", do SBT, Danielle publicou a imagem do termo circunstanciado que obteve na delegacia após reportar o caso e disse ter sido vítima de machismo - além de classificar o jornalista como "psicopata". A publicação ficou pouco tempo no ar, e logo foi deletada pela atriz. "NÃO MAIS deixarei impunes a minha volta homens criminosos de qualquer natureza seja ela VERBAL ou de qualquer outra", escreveu ela.

Nude de Léo Stronda vaza e causa furor

Léo Stronda, da dupla de hip hop Bonde da Stronda, figurou entre os nomes mais comentados no Twitter na manhã de ontem. Tudo isso depois que uma foto íntima do cantor, completamente nu, foi vazada. Além de cantor, Léo é youtuber e comanda o canal Fábrica de Monstros, que conta com mais de 2 milhões de inscritos. Ao comentar o vazamento, ele ironizou a situação em uma publicação no Instagram. ''Internet é foda! Fazer o quê?'', escreveu na legenda. Os internautas, no entanto, não perdoaram, e fizeram piada com a situação. ''Chamam o Léo Stronda de monstro, agora eu entendi a referência'', escreveu um internauta. ''Léo Stronda aniquilando a minha auto estima logo cedo'', afirmou outro.

Começa a venda para Elton John e James Taylor em Curitiba

Sir Elton John e James Taylor voltam ao Brasil em março para quatro apresentações históricas, sendo uma delas em Curitiba. Com realização da Time For Fun e apresentação da ELO, a estreia da turnê será na capital paranaense, no dia 31 de março, na Pedreira Paulo Leminski (Rua João Gava,970). Hoje inicia a venda para o público em geral. Os valores dos ingressos variam de R$ 190 (meia-entrada) a R$ 780 (inteira), de acordo com o setor. A venda tem início a partir da 0h01 de hoje, pela internet (http://www.ticketsforfun.com.br/), e 11 horas na bilheteria oficial (sem taxa de conveniência) na FNAC Curitiba (Rua Professor Viriato Parigot de Souza, 600, de segunda a sábado: das 11h às 20h. Domingo e feriado: das 14h às 18h), ou através do www.ticketsforfun.com.br.

pontos de venda no link: http://premier.ticketsforfun.com.br/shows/show.aspx?sh=pdv.

Ganhadora do BBB lança app para interatividade e é criticada

A goiana Munik Nunes, vencedora da última edição do Big Brother Brasil, realizada em 2016, lançou um aplicativo com seu próprio nome ao custo de R$ 19,99. "O aplicativo Munik Nunes foi desenvolvido para dar aos fãs acesso a conteúdos exclusivos que incluem fotos e vídeos, além de chat onde é possível interagir com a Munik" é a descrição do app que consta no Itunes. Muitos internautas vêm criticando o aplicativo, especialmente por conta de seu preço.

Níver do dia

Orlando Bloom

ator britânico (o Legolas de O Senhor dos Aneis)

40 anos