Chape prepara homenagens às vítimas do acidente para amistoso com Palmeiras

DANIEL FASOLIN CHAPECÓ (SC) (UOL/FOLHAPRESS) - O jogo amistoso da Chapecoense contra o Palmeiras, agendado para o dia 21 de janeiro, será marcado por várias homenagens às vítimas do acidente aéreo de Medellín, ocorrido no dia 29 de novembro de 2016. E, para que tudo esteja pronto até a data do duelo, o time catarinense corre contra o tempo. No início desta semana o clube divulgou os valores dos ingressos para a partida: R$ 80,00 no setor das gerais, R$ 100,00 no setor social e R$ 150,00 nas cadeiras. Os sócios que usualmente não pagam ingressos nas partidas oficiais pagarão 50% do valor estipulado.

"Precisamos estar juntos. Esse é um jogo beneficente",comentou o vice-presidente Ivan Tozzo. No jogo está programada a entrega das faixas de campeão sul-americano para a Chapecoense e de campeão Brasileiro para o Palmeiras. E as homenagens não ficarão só nisso: também será apresentada ao torcedor a aos familiares das vítimas do acidente a taça da Copa Sul-Americana de 2016, que já está no clube.

Junto à taça serão entregues 42 medalhas aos familiares que perderam seus entes em Medellín. O presidente do clube, Plinio David de Nes Filho, já havia pontuado a importância de se realizar um evento como esse para deixar gravado na memória dos torcedores e familiares. "Nós entregaremos as medalhas e apresentaremos a taça em um momento único. Terá de ser uma ocasião especial para que isso fique marcado na história de cada um. Trouxemos a taça com todo o zelo para Chapecó e vamos entregar à torcida chapecoense e aos familiares de nossos guerreiros". O Palmeiras segue em concentração em São Paulo até a sexta-feira (20) e embarcará para Chapecó na véspera do confronto. A partida pode marcar a estreia do meia Hyoran pelo time paulista - o jogador atuava pela Chape na temporada passada e escapou do acidente por estar tratando de lesão no dia da viagem.