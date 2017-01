Paraná Clube perde para a Ponte, mas ainda tem chances de classificação

O Paraná Clube perdeu por 3 a 0 para a Ponte Preta, nessa quinta-feira (dia 12) à noite, pela terceira fase da Copa São Paulo Júnior, em Marília. Apesar da fase ser eliminatória (mata-mata), prevê que o time derrotado com melhor campanha passe para as oitavas de final. Com isso, o time paranaense ainda tem chances de classificação.

A Ponte Preta está classificada para enfrentar o Batatais, que eliminou o Sport.