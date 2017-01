Procurado pela Justiça, ex-presidente da Gaviões é preso em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente da torcida organizada Gaviões da Fiel Wellington Rocha Junior foi preso na noite desta quinta-feira (13), na região do Bom Retiro, centro de São Paulo. Ele era procurado pela Justiça por envolvimento em brigas entre torcidas. Rocha era um dos procurados na operação Cartão Vermelho, em 2016. A ação da Polícia Civil visava prender envolvidos em confrontos violentos ligados ao futebol, especialmente uma briga entre corintianos e palmeirenses. Atualmente, ele é presidente do Conselho Deliberativo da torcida. A PM chegou a Rocha depois de receber uma denúncia anônima de que ele circulava pelas ruas do Bom Retiro em um veículo. Por volta das 21h30, ele foi parado em uma abordagem policial na rua Sérgio Tomás quando voltava da quadra da Gaviões, que fica na mesma região. Os policiais consultaram o banco nacional de mandados de prisão e confirmaram que Rocha era procurado pela Justiça. Ele foi preso e levado ao 2º DP (Bom Retiro), onde permanece até transferência a um Centro de Detenção Provisória. OPERAÇÃO CARTÃO VERMELHO A operação Cartão Vermelho emitiu 69 mandados em sete cidades de São Paulo e em Uberaba (MG). Foram 32 mandados de busca e apreensão e 37 de prisão -dez temporárias e 27 preventivas. A operação foi realizada com mais de 200 policiais civis em São Paulo, Guarulhos, Campinas, Santos e outros municípios da Grande São Paulo. A ação tinha como alvo os envolvidos em quatro episódios de confrontos violentos entre torcedores em 2016, sendo que os principais deles aconteceram no estado de São Paulo entre torcedores de Corinthians e Palmeiras, que ocasionaram a morte de um torcedor e deixaram vários outros feridos. As sedes das torcidas organizadas Gaviões da Fiel, Pavilhão 9 e Camisa 12, do Corinthians, e Mancha Verde (na capital e na Baixada), do Palmeiras, foram vasculhadas por meio de mandados de busca e apreensão, assim como as casas de membros da Independente.