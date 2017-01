Santos tenta convencer Chape a ficar com dupla fora dos planos de Dorival

SAMIR CARVALHO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos enviará nas próximas horas uma proposta de empréstimo gratuito do volante Lucas Otávio e do atacante Lucas Crispim para a Chapecoense. A dupla não está nos planos do técnico Dorival Júnior e, por isso, foi deslocada para o time B do clube paulista. O treinador acredita que a dupla precisa de mais experiência antes de ser aproveitada no elenco profissional. A diretoria santista acredita que a dupla tem potencial para jogar no time de Chapecó e, inclusive, vê como desperdício o deslocamento deles para o time B, que disputa poucas competições durante a temporada. Lucas Otávio foi titular da equipe santista até a chegada do técnico Dorival Júnior. O treinador barrou a revelação santista, que chegou ao profissional com status de capitão do time bicampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e promoveu a entrada de Thiago Maia. Já Lucas Crispim conquistou recentemente dois títulos da Série B do Campeonato Brasileiro, pois foi emprestado nos últimos anos para Vasco (2014) e Atlético-GO (2016). O atacante atua pelos lados do campo e se destaca pela velocidade. A ideia da diretoria santista é emprestar a dupla sem custos, inclusive, pagando o ordenado dos jogadores. Eles acreditam que podem ajudar o time de Chapecó, que cria um novo elenco após o trágico acidente aéreo na Colômbia, e ainda valoriza seus atletas. Lucas Otávio foi deslocado para o time B pois enfrenta forte concorrência no elenco santista. Além dos titulares Thiago Maia e Renato, o Santos contratou o experiente Leandro Donizete, ex-Atlético-MG. Além disso, Alison está recuperado de cirurgia e volta a ficar a disposição de Dorival. Se não bastasse, Dorival conta com o volante Yuri, contratado do Audax e que foi até deslocado para jogar na zaga ano passado, devido a sua qualidade técnica. O comandante santista ainda tem mais duas opções para a posição de segundo volante –os jovens Fernando Medeiros e Léo Cittadini. Já para o setor de Lucas Crispim, o técnico santista utiliza Copete, Vitor Bueno e Valdimir Hernandez, contratado do futebol colombiano. O treinador ainda promete utilizar Thiago Ribeiro e espera pela chegada de Bruno Henrique, ex-Goiás e que atua no Wolfsburg, da Alemanha, além de mais um atleta experiente para o setor.