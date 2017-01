Obama concede a Biden Medalha da Liberdade, maior honraria civil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos EUA, Barack Obama, concedeu nesta quinta-feira (12) a seu vice, Joe Biden, 74, a Medalha da Liberdade, maior honraria do governo americano a civis. O mandatário disse ter outorgado a condecoração "à vida de serviços prestados que será lembrada por gerações". Biden chorou ao receber a honraria do presidente: "Sou parte da jornada de um homem extraordinário que fez coisas extraordinárias". Ao fim, Obama brincou com a proximidade dos dois. "Isso dá à Internet uma última chance de falar de nosso 'bromance'", aludindo a homens que são tão amigos que parecem namorados.