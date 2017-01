Promessa brilha na Copinha, tem multa de R$ 100 mi e está nos planos do clube

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Aos 16 anos, Vinicius Júnior é a sensação do Flamengo na Copinha. Mas se o cuidado com a empolgação está presente nos bastidores do time rubro-negro, ao mesmo tempo já se pensa em utilizar a promessa entre os profissionais. O atacante é a joia das categorias de base do clube carioca. O status fez a diretoria colocar no contrato uma multa rescisória de 30 milhões de euros -pouco mais de R$ 100 milhões- para não correr o risco de perdê-lo precocemente. O valor para tirá-lo da Gávea é o mesmo do lateral esquerdo Jorge, já realidade e titular absoluto do time principal. Vinicius vem encantando na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mas o bom desempenho não surpreendeu o Flamengo, já acostumado a ceder o jovem às seleções brasileiras de base -o atacante veste a amarelinha desde os 13 anos. O jovem atua pelo sub-17 do rubro-negro. Recentemente, comemorou com os companheiros o título do Campeonato Carioca em um placar agregado de 10 a 1 sobre o rival Vasco. Fez dois gols e foi novamente destaque. Subiu de categoria para a Copinha e apareceu logo no primeiro jogo ao sair do banco de reservas. Foi questão de tempo até assumir a titularidade. E, ao que tudo indica, o caminho natural será a integração aos profissionais. Após a disputa do Sul-Americano sub-17, o jogador treinará aos poucos com o elenco principal. O objetivo é integrá-lo sem queimar etapas, mas o Flamengo está convencido do tesouro que possui em mãos. "Ele é uma joia que precisa ser lapidada. Não podemos nos esquecer de que ainda é sub-17. Está sendo treinado, com todo esmero, por um técnico [Gilmar Popoca] que viveu experiência semelhante e era apontado como o sucessor do Zico. Tanto que o Vinicius começou a Copinha na reserva, justamente para não queimar etapas", explicou o vice-presidente de futebol, Flávio Godinho. "Ele estará com a seleção brasileira a partir de 23 de fevereiro por cerca de um mês. No retorno, o Vinicius pode ser incluído na leva de juniores que passará a treinar com os profissionais. Tudo de acordo com a estratégia traçada pelo departamento de futebol do Flamengo", completou. Vinicius Júnior é realidade na base. O Flamengo reconhece, porém, que formar um jogador recheado de expectativas não é tarefa simples. É fundamental não errar agora. Mas o clube também sabe que não dá para abrir mão de um talento considerado cada vez mais raro.