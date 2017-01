Polícia atendeu mais de mil e duzentas pessoas no Litoral

(foto: Divulgação/SESP)

Mais de mil e duzentos atendimentos já foram realizados pela Polícia Civil durante a Operação Verão Costa Leste 2016/2017. Os dados foram computados nos 21 dias de operação, até está quinta-feira (12), em toda a região Litorânea do Estado. A Operação Verão deu inicio aos seus trabalhos no dia 21 de dezembro do ano passado e deve se estender até o dia 1º de março deste ano.



As ação acontecem nos municípios de Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná, Antonina e Morretes e tem como objetivo proporcionar mais segurança a população veranista, já que o número de pessoas na região durante esse período aumenta consideravelmente.



Até o momento foram registrados 943 Boletins de Ocorrência, 83 Termos Circunstanciado (TC) - que são os crimes de menor potencial -, 51 inquéritos instaurados e 113 flagrantes lavrados. A polícia realizou 37 Boletins Circunstanciado - que envolvem menores de idade - e apreendeu três adolescentes. Totalizando em 1.230 atendimentos lavrados pela Polícia Civil.



Nestes 21 dias de Operação Verão, 126 pessoas foram presas e 265 conduzidas até a delegacia locais para prestar esclarecimentos. A polícia também apreendeu 20 veículos em situação irregular.



Na sequência dos trabalhos policiais foram apreendidos pequenas porções de crack, cocaína, maconha, haxixe, além de drogas sintéticas como lança perfume, LSD e ecstasy. Onze armas de fogo foram apreendidas, além de seis armas brancas e mais de 200 munições.



O coordenador na Operação Verão, Benedito Gonçalves Neto comenta a importância do reforço policial no litoral. “O aumento do efetivo policial no litoral visa proporcionar uma maior segurança a população, tanto aos que residem, quanto aos que estão apenas de passagem pela região”, destaca.