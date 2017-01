Homem é encontrado morto no quintal de casa em Paranaguá

Um senhor de aproximadamente 50 anos morreu eletrocutado durante as fortes chuvas na noite da última quinta-feira (12) em Paranaguá, no Litoral do Paraná. As informações são da Bandnews.

Ele teria sido encontrado em seu quintal e levado para o Instituto Médico Legal (IML), onde foi conatatada a morte por descarga elétrica.

Paranaguá vem sofrendo com as fortes chuvas que provocaram vários estragos na cidade nos últimos dias. Diversas ruas chegaram a ficar alagadas e moradores tem passado dificuldades nesse começo de ano.