Mesmo com gafe, Temer mantém PMDB à frente da Juventude

GUSTAVO URIBE BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Sob pressão do partido, o presidente Michel Temer decidiu manter o PMDB à frente da secretaria nacional de Juventude, estrutura subordinada à Secretaria de Governo. Nesta sexta-feira (13), foi publicada a nomeação para o cargo de Francisco de Assis Costa Filho, presidente da juventude nacional do PMDB. Na semana passada, o antecessor do novo secretário, o peemedebista Bruno Júlio, que também comandou o núcleo partidário, deixou o posto após ter defendido chacinas em presídios brasileiros. Com o episódio, o governo federal cogitou indicar um nome mais experiente e fora da estrutura partidária para a função, mas desistiu diante da pressão da sigla. Em entrevista, Júlio havia criticado a repercussão dos massacres em presídios do Amazonas e Roraima e disse que tinha de fazer uma "chacina por semana" nas unidades prisionais brasileiras. Nesta sexta-feira (13), o presidente atendeu a pedido do PSC e também nomeou o especialista em saúde indígena Antonio Fernandes Toninho Costa para comandar a Funai (Fundação Nacional do Índio). Costa foi uma indicação do conservador PSC (Partido Social Cristão), presidido por um evangélico, Pastor Everaldo (RJ). Entre 2015 e 2016, Costa atuou na Câmara dos Deputados, também indicado pelo partido, como assessor em comissões da Casa. Anteriormente, trabalhou na Sesai (Secretaria Especial de Saúde Indígena), também havendo referências à sua atuação na Missão Evangélica Caiuá, de Dourados (MS), organização não governamental contratada pelo Ministério da Saúde para prestar assistência de saúde a indígenas.