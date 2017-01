Justiça bloqueia R$ 38 mi de Cabral achados em fundo de investimento

ITALO NOGUEIRA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Justiça Federal no Rio determinou o bloqueio de R$ 38,5 milhões em fundo de investimentos em nome do ex-governador Sérgio Cabral (PMDB). Os valores foram descobertos pelo Coaf (Controle de Atividades Financeiras). Os recursos estavam num fundo sob gestão da instituição financeira Bem DTVM, vinculada ao Bradesco. O caso foi revelado nesta sexta-feira (13) pelo jornal "O Globo". No fim de novembro, quando a Justiça determinou os bloqueios das contas dos acusados na Operação Calicute, os bancos informaram que o ex-governador tinha apenas R$ 454 depositados. Já a ex-primeira-dama Adriana Ancelmo tinha R$ 10 milhões em conta. Os dois estão presos sob a acusação de obter propinas em obras públicas no Estado. O valor encontrado, contudo, ainda não perfaz todo o bloqueio exigido pelo juiz Marcelo Bretas. O magistrado havia determinado a localização de até R$ 224 milhões em bens, valor estimado do desvio em obras públicas.