(foto: Divulgação/AEN)

O Museu Oscar Niemeyer abre a 9ª edição da Colônia de Férias que acontecerá em duas etapas: a primeira entre os dias 17 e 20 (terça a sexta); e a segunda entre 24 e 27 (terça a sexta), sempre das 14h às 17h30. Podem participar crianças de 6 a 11 anos.



As inscrições podem ser feitas na bilheteria do Museu, de terça a domingo, das 10h às 18h. São 70 vagas por dia. A inscrição tem o custo diário de R$ 75 por criança, ou R$ 270 pelo pacote semanal.



Este valor inclui despesas como materiais usados nas oficinas práticas, aventais e sacolas personalizadas entregues a cada criança, além de um lanche elaborado exclusivamente para a Colônia de Férias no MON. A ficha de inscrição deverá ser preenchida e paga na bilheteria do Museu, de terça a domingo, das 10h às 18h, a partir do dia 3 de janeiro, até esgotarem as vagas.



É possível, também, adquirir apenas o ingresso para as apresentações teatrais, que acontecem em todos os dias da colônia, às 16h30. Neste caso, o valor para as apresentações teatrais será de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada para crianças até 12 anos e pessoas acima de 60 anos).





TEMA

Este ano o tema será “Tudo num só”, que traz às crianças a noção de pertencimento ao coletivo e à natureza, sem perder de vista a singularidade de cada um. Com atividades divertidas e educativas junto às exposições do MON, será trabalhada a relação das pessoas com o ambiente que as cerca, destacando a preservação do nosso patrimônio histórico, artístico e cultural.



A Colônia de Férias 2017 contará com oficinas artísticas, visitas mediadas pelas exposições em cartaz no MON, contação de histórias, brincadeiras e apresentações teatrais. A programação foi planejada para promover a interação de artistas, mediadores, educadores e as crianças participantes.



Durante a Colônia de Férias serão trabalhadas as seguintes exposições: “Histórias do Acervo MON – Em aberto”, “Espaço Niemeyer”, “Pátio das Esculturas”, “Jefferson Cesar: Um Dom Quixote na Arte do Paraná”, “Gonçalo Ivo: A pele da pintura”, “Arte Moderna na Coleção da Fundação Edson Queiroz”, “Oscar Niemeyer: vida e obra - arquitetura é invenção”, “Memória das ruas: retrato dos personagens de Curitiba”, “Valdir Cruz: imago - o olhar do sabiá”, “MAC/MON - um diálogo”, “Panapaná” e “Trajetória - 114 da Escola de Alfredo Andersen”.



Para mais informações, consulte-nos pelos telefones (41) 3350-4468 e (41) 3350-4469 ou pelo site www.museuoscarniemeyer.org.br.



APOIO

Nesta 9ª edição da Colônia de Férias no MON, o projeto Criança na Plateia apoiará a ação. O blog tem dicas de cultura, diversão e arte para crianças. Além de indicar a programação cultural em Curitiba, também leva o Espaço Cultural Criança na Plateia a eventos. Para saber mais acesse: www.criancanaplateia.com.br



Serviço: Colônia de Férias MON 2017



Inscrições: 3 a 27



Vagas limitadas a 70 crianças por dia



Local: Bilheteria do MON, terça a domingo, das 10h às 18h





Atividades



Primeira semana: 17 a 20 de janeiro, terça a sexta



Segunda semana: 24 a 27 de janeiro, terça a sexta



Faixa etária atendida: 6 a 11 anos



Horário: 14h às 17h30





*Valores e Descontos



Valor por dia: R$ 75



Valor por semana: R$ 270 (pagamento antecipado)



Desconto para o segundo ou terceiro irmão: 20%. Diária: R$ 60 (cada criança) ou semanal: R$ 240,00 (cada criança – valor integral)





*Bolsistas



10% das vagas diárias são destinadas aos bolsistas. Todo bolsista terá a possibilidade de frequentar até um dia em cada semana de colônia.



A criança será considerada bolsista quando a família comprovadamente não possuir condições de efetuar pagamento integral.



Validação (homologação) da inscrição



A inscrição será efetivada apenas mediante pagamento realizado na bilheteria do museu e preenchimento da ficha de inscrição.





Somente apresentações teatrais



De 17 a 20 de janeiro, de terça a sexta: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada)



Horário: 16h30



De 24 a 26 de janeiro, de terça a sexta: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada)



Horário: 16h30