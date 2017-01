Jovens são presos acusados de assassinar idosa em Curitiba

(foto: Divulgação/Polícia Civil)

Em menos de uma semana de investigações, a Polícia Civil através da Delegacia de Furtos e Roubos (DFR) de Curitiba, elucidou um latrocínio identificando os autores do crime. Um jovem de 18 anos e seu comparsa, um adolescente de 17 anos. Ambos foram autuados pela polícia após uma série que investigações que apontam a dupla como autora do crime.

O fato aconteceu no último sábado (7), quando a aposentada Hilda Silva de Paula, 62 anos, e seu marido foram abordados por dois homens armados, exigindo que as vítimas entregassem seus pertences. Mesmo sem esboçar qualquer reação, um dos suspeitos acabou atingindo Hilda no pescoço, ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

