Roger Waters divulga a primeira prévia de seu novo álbum solo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O inglês Roger Waters publicou em sua conta no Instagram os bastidores de produção de seu novo álbum solo de estúdio, o primeiro em 25 anos. Ele postou uma foto em um estúdio, sentado ao lado do produtor Nigel Godrich. Na legenda, apenas: "De volta ao trabalho". Depois, publicou um vídeo em que toca um trecho de uma música nova. Ainda sem nome, este é o primeiro álbum solo do ex-baixista do Pink Floyd desde "Amused to Death" (1992) -em 2005, ele lançou em disco uma ópera, "Ça Ira", produzida em parceria com Rick Wentworth. No ano passado, ele participou do festival Desert Trip, na Califórnia. Em seu show, transformou Donald Trump em um porco.