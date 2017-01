Romulo consegue liberação na Rússia e é o novo reforço do clube

VINICIUS CASTRO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O volante Romulo conseguiu a liberação do Spartak Moscou e foi anunciado como reforço pelo Flamengo na manhã desta sexta-feira (13). Acertado com o clube carioca desde dezembro de 2016, o jogador só esperava resolver a pendência com o time russo para ser confirmado. O vínculo será de quatro anos. Em comunicado no site oficial na manhã desta sexta-feira, o Spartak Moscou informou que o contrato com Romulo foi rescindido em comum acordo e desejou sucesso ao brasileiro na sequência da carreira. Horas depois, o Flamengo também anunciou Rômulo. "Contratação de primeira! Bem-vindo, Romulo! Novo reforço rubro-negro para a temporada 2017", escreveu o perfil oficial do clube no Twitter, com a tradicional imagem usada para anunciar reforços. Romulo viajou na última quarta-feira (11) para Moscou para tratar pessoalmente da rescisão. O meio-campista estava no Brasil desde o final do último ano e treinou durante as férias para manter a forma e se apresentar ao Flamengo em boas condições para a pré-temporada. Com a chegada de Romulo, o clube rubro-negro acumula o terceiro reforço para 2017. O lateral Miguel Trauco e o meio-campista Darío Conca também já foram anunciados. Rômulo foi revelado pelo Porto de Caruaru e ganhou destaque nacional atuando pelo Vasco, time pelo qual foi campeão da Copa do Brasil de 2011. Com passagem pela seleção brasileira, ele ainda disputou a Olimpíada de Londres, em 2012. Antes de embarcar de volta ao Brasil, Rômulo deixou uma mensagem para os torcedores do Flamengo no Instagram. "Bom dia Brasil. Venho agradecer ao Flamengo pelo esforço empreendido para contar comigo em seu elenco nas próximas quatro temporadas. Obrigado mais uma vez ao torcedor, que desde as primeiras sondagens já abraçou meu nome", disse.