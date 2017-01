Fiscalização fecha bares sem alvará de funcionamento válido em Curitiba

(foto: Divulgação/SMCS)

Três pessoas foram detidas e um adolescente foi encaminhado para a Delegacia do Adolescente na noite de quinta-feira (12), na primeira Ação Integrada de Fiscalização Urbana (Aifu) do ano. A operação aconteceu no Terminal Guadalupe, no Centro, e na Avenida Vicente Machado, no Batel, e também resultou em cinco estabelecimentos comerciais fechados, pois estavam sem alvarás de funcionamento válidos, comprometende a segurança dos frequentadores.

Foram fiscalizados comércios, bares, estabelecimentos noturnos e o comércio ambulante. A ação resultou em 615 pessoas abordadas e 29 carros fiscalizados. Também foram apreendidos 1.085 DVDs piratas e 916 carteiras de cigarros contrabandeados.

Alvarás

Na operação, servidores da Secretaria Municipal de Urbanismo passaram todas as orientações para os donos dos comércios fechados atualizarem a documentação. Os comércios estavam sem alvarás de funcionamento válidos.

Após a regularização dos alvarás, todos voltarão a funcionar. O prazo para reabertura pode variar entre 48 horas até 15 dias, dependendo de cada situação. A operação também teve 17 autuações administrativas e 20 autos de infração de trânsito.

Integração

A operação integrada teve início às 18h de quinta-feira (12) e foi encerrada às 2h desta sexta-feira (13). Participaram equipes das secretarias municipais de Defesa Social e Trânsito, Urbanismo, Meio Ambiente, Vigilância Sanitária, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo