Neymar chama Bruna Marquezine de 'minha mulher'

(foto: Reprodução/Instagram)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Eles não confirmam o namoro, tampouco aceitam dar entrevistas sobre o assunto, mas Bruna Marquezine e Neymar estão cada vez mais desinibidos quanto à exposição do relacionamento nas redes sociais. Nesta quinta (12), o jogador escreveu em uma foto da atriz: "My wife" (minha mulher, em inglês).

O comentário, claro, foi reproduzido na internet e comemorado pelos fãs do casal "Brumar", como são chamados.

Reconcliação

Os rumores da volta ficaram mais fortes no final de dezembro, quando Neymar publicou uma foto ao lado da atriz. Ele estava fantasiado de Batman. Ela, de Mulher-Gato. Bruna usava um espartilho preto decotado, máscara e um pingente de morcego. Sem legendas, as imagens não deram muitas pistas para onde eles iam.

As dúvidas foram dissipadas quando o casal passou o Réveillon junto, com outros amigos famosos. Houve fotos e vídeos com carícias e beijos.