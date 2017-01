Festival Popload Gig anuncia show do canadense Caribou para edição 2017

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O festival Popload Gig anunciou para sua próxima edição, que acontece no dia 22 de março, show de Caribou, nome artístico do canadense Daniel Victor Snaith, expoente da música experimental. Snaith, que também é doutor em matemática, tem cinco álbuns no currículo e atingiu sucesso com "Swim" (2010), aliando à sua produção eletrônica uma certa psicodelia. Em 2014, teve outro sucesso, a música "Can't Do Without You". Também saiu em turnê com a banda Radiohead. Além de Caribou, está confirmada para o festival a banda paulistana Aldo The Band, que faz uma mistura dançante de guitarras, sintetizadores e batidas eletrônicas. POPLOAD GIG QUANDO: 22 de março, a partir das 20h (abertura da casa) ONDE: Tropical Butantã, av. Valdemar Ferreira, 93, São Paulo QUANTO: R$ 240 (pista, inteira) a R$ 370 (pista premium, inteira), pelo www.ticketload.com ou no ponto de venda oficial (sem taxa de conveniência), na loja Japonique (r. Girassol, 175, Vila Madalena, São Paulo) CLASSIFICAÇÃO: 18 anos