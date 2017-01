(foto: Reprodução: Youtube)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um motociclista de 18 anos foi arremessado contra um caminhão após bater em um carro em Bragança Paulista (a 85 km de São Paulo). Imagens da câmera de segurança de uma borracharia mostra o momento em que o motociclista bate em um Fiat Strada cinza, que estava saindo para avenida. O motociclista voou e bateu em um caminhão que estava parado a cerca de dez metros do outro lado da via. Ele tentou levantar, mas não conseguiu.

Apesar da forte batida, ele teve apenas pequenas fraturas na mão e no pé. O acidente aconteceu por volta das 17h na rua Rinzo Aoki, no bairro de Tanque Moinho, na última quarta (11). Jonas William de Godoi, 33, que trabalha na borracharia, diz que esses acidentes são bem comuns na via. Um dia antes, conta ele, um motociclista também bateu de frente a um carro pouco metros à frente da borracharia. "Os motoristas e motociclistas não respeitam e andam sempre em alta velocidade. Sempre tem acidente desse tipo na rua. Nós já reclamamos, já pedimos fiscalização, lombada, mas até agora nada", conta Godoi.

"É um apelo de um cidadão que vive constantemente na avenida." A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Bragança Paulista, mas não obteve retorno a publicação do texto.