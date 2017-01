Federer cai em chave com Nishikori e Murray até as quartas na Austrália

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Roger Federer não terá caminho fácil para a conquista de seu quinto título no Aberto da Austrália. O tenista suíço poderá encontrar Kei Nishikori (nº 5 do mundo) e Andy Murray (nº 1) até as quartas do torneio. A presença de favoritos na rota de Federer logo nas primeiras rodadas ocorre porque o ex-número 1 do mundo foi o 17º cabeça-de-chave. Federer ficou afastado das atividades em quadra em virtude de cirurgia no joelho, realizada em fevereiro do ano passado, caindo no ranking da ATP. O longo tempo inativo foi visto de forma positiva pela estrela suíça. Ele afirma que sua carreira seria abreviada caso rejeitasse a intervenção cirúrgica. "Parei por um período para que eu pudesse jogar por mais alguns anos", declarou. Possível rival de Federer, o japonês Kei Nishikori lamentou ver o suíço de 35 anos no cruzamento. "Não é a melhor notícia para nós. Não é o melhor para jogar, mas é bem interessante para os fãs". Seis vezes campeão em solo australiano, Novak Djokovic enfrentará o espanhol Fernando Verdasco (nº 40 do mundo) logo na primeira rodada. Andy Murray encara o ucraniano Illya Marchenko (nº 93). A primeira fase do Aberto da Austrália começa no dia 16 de janeiro. A final acontece no dia 29.