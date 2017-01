Com dores, Valdívia deixa atividade do Inter

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O primeiro treinamento com bola mais forte do Inter deixou mais do que indícios sobre o rendimento de cada um após as férias. Deu um susto. Nesta sexta-feira (13), Valdívia levou uma entrada de Roberson e deixou o trabalho antes dos demais reclamando de dores. Foi no início da atividade que se resumia a jogos de campo reduzido entre times com seis jogadores cada. Trocas de passes em espaços curtos tinha por objetivo manter o ritmo elevado e forçar pensamento rápido. Em uma das vezes que trocaria passes com seus companheiros, Valdívia levou uma entrada de Roberson, que chegou atrasado na jogada. Caiu e chamou o departamento médico. Com dores no tornozelo direito, foi atendido e deixou a atividade antes dos demais caminhando com dificuldades. Ariel não esteve no campo. O argentino realizou trabalhos de musculação isolado dos demais. Já o uruguaio Nico Lopez sentiu uma indisposição na quinta-feira e nesta sexta também não foi ao gramado. O Internacional mantém dois turnos de atividade regularmente. No domingo, a pré-temporada iniciará oficialmente e será realizada no hotel Vila Ventura, em Viamão.