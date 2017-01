Atlético-MG tenta a contratação de Elias, mas Sporting rejeita empréstimo

DASSLER MARQUES, THIAGO FERNANDES E VICTOR MARTINS SÃO PAULO, SP, E BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG não esconde que está em busca de volantes. O único contratado para temporada 2017 é Roger Bernardo, que ainda tem vínculo com o Ingolstad, da Alemanha, e chega à Cidade do Galo somente depois da fase de grupos da Copa Libertadores. Para completar o elenco e dar mais opções ao técnico Roger Machado, a diretoria atleticana segue em busca de outros volantes. Um dos nomes que faz parte da lista atleticana é o de Elias, que está no Sporting, de Portugal. O Atlético tenta a contratação do jogador de 31 anos, por empréstimo, opção que não agrada ao clube português, que deseja vender o volante que tem atuando pouco na temporada 2016/2017. Desde que retornou ao Sporting, Elias disputou 16 partidas, entre competições nacionais e internacionais, como a Liga dos Campeões da Europa. O volante marcou dois gols. De acordo com o UOL Esporte, o Sporting quer receber algo em torno de 3 milhões de euros (pouco mais de R$ 10 milhões) para ceder o jogador em definitivo. Quantia que o Atlético não aceitou pagar, num primeiro momento. Com ajuda do staff do atleta, o clube mineiro segue tentando acertar o empréstimo. A busca por volantes segue intensa pela diretoria alvinegra. Em relação ao elenco que terminou a temporada passada, o clube perdeu dois jogadores da posição. Leandro Donizete e Júnior Urso não jogam mais pelo Atlético. Rafael Carioca segue como o único jogador da posição à disposição de Roger Machado, já que Yago se recupera de lesão e Lucas Cândido está como grupo que disputa a Florida Cup. O fato de começar a pré-temporada sem ter todos os reforços contratados não é uma preocupação para Roger Machado. Durante sua apresentação, o treinador deixou claro que confia na chegada de reforços para suprir as carências do elenco. "Não me preocupa, porque tenho absoluta certeza que vamos repor essas peças em tempo adequado. O mercado está aberto. A gente monitora para buscar a melhor opção, para os jogadores que saíram sejam substituídos à altura."