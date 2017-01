Vasco terá 2017 com menos jogos que rivais

BRUNO BRAZ RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Ainda sem condições de fazer investimentos de grande porte, o Vasco deverá ter como vantagem em relação aos rivais a questão física. Além de ter iniciado a pré-temporada antes da grande maioria dos outros clubes da Série A, ele também poderá ser o time que menos jogará em 2017. O levantamento foi feito pelo site "Sr. Goool" e levou em consideração a quantidade mínima de partidas que cada equipe fará neste ano. Diante desta situação, o Cruzmaltino, ao lado do Coritiba, realizará apenas 50 confrontos, já que disputará apenas o Estadual, o Brasileiro e a Copa do Brasil. A Chapecoense, por exemplo, que ficou com o título da Copa Sul-Americana, jogará, no mínimo, 70 vezes, já que disputará Estadual, Libertadores, Copa do Brasil, Série A, Copa da Primeira Liga, Recopa Sul-Americana e Copa Suruga. O clube catarinense lidera o ranking seguido do Flamengo, com 60 partidas no mínimo. Ano passado o Vasco disputou 64 partidas. No Estadual, foram 18, já que chegou à final e foi campeão. Na Copa do Brasil, foram 8, já que caiu nas oitavas de final. Na Série B, foram 38 partidas. DUAS SEMANAS DE TREINO Diferentemente da maioria dos rivais da Série A, que se reapresentaram nesta semana, o Vasco já realiza sua pré-temporada há 12 dias. A antecedência se deu pelo fato de, em 2016, o clube ter disputado a Série B. A última partida da equipe foi dia 26 de novembro e, na semana seguinte, a tragédia envolvendo o voo da Chapecoense adiou a última rodada da Série A, o que trouxe como consequência uma extensão das férias dos jogadores de tais times. Durante estes 12 dias, o Vasco já chegou até mesmo a realizar dois jogos-treinos, contra Bonsucesso e Madureira, ambos terminados em 0 a 0. "Os treinos foram bastante positivos. Não fizemos gol, nem tomamos gol. Da maneira que vou jogar, a equipe tem que ter consistência defensiva. Tenho que começar pela defesa. Esse é o começo de trabalho. No primeiro [contra o Bonsucesso] tivemos mais dificuldades. No segundo [diante do Madureira], a gente conseguiu dar um passo, uma evoluída", avaliou o técnico Cristóvão Borges. Além do Vasco, iniciaram a pré-temporada na semana passada Atlético-GO, Avaí e Bahia, que também obtiveram o acesso. Nesta quinta-feira (12), o Vasco desembarcou nos Estados Unidos onde disputará o torneio amistoso Florida Cup. A estreia da equipe é neste domingo, contra o Barcelona de Guayaquil, do Equador, numa reedição da final da Libertadores de 98, vencida pelo Cruzmaltino.