Morreu na tarde desta sexta-feira (13) aos 89 anos o escritor William Peter Blatty, autor do livro "O Exorcista" (1971).

A morte foi confirmada por William Friedkin, diretor de "O Exorcista", em sua conta no twitter.

O autor estava internado em um hospital em Maryland, no Estado Unidos. De acordo com a mulher do escritor, Julie, Blatty sofria de mioloma múltiplo, um tipo raro de câncer no sangue.

Blatty ganhou o oscar de melhor roteiro pela adaptação de "O Exorcista" para os cinemas em 1973. Além de livros e roteiros, Blatty dirigiu filmes, como "A Nona Configuração" (1980) e "O Exorcista III" (1989).