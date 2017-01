Motoristas do Uber fazem protesto nesta sexta-feira em Curitiba

(foto: Rede News 24 Horas)

Um grupo de motoristas do Uber faz um protesto hoje à tarde, no estacionamento do Parque Barigui, em Curitiba, para exigir mudanças na relação de trabalho com a empresa.

A intenção é chamar atenção, com uma paralisação que gere prejuízo ao Uber. Os profissionais pedem que a taxa cobrada dos motoristas pela empresa seja reduzida. Hoje, a taxa é de 25% do valor da corrida.

O protesto também pede que o número de motoristas que entram no serviço seja regulado, para evitar inchaço no mercado. Além disso, o grupo pede regulamentação do serviço em curitiba para permitir que o trabalho seja realizado sem conflito com taxistas. Outros protestos estão marcados para ocorrer em grandes cidades do país. No próximo dia 10 deve ocorrer uma manifestação unificada