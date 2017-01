Da carne à sobremesa, tudo no Restaurante Popular é saudável

(foto: SMCS)

Os restaurantes populares da Secretaria Municipal de Abastecimento e Agricultura têm como missão garantir uma alimentação saudável a preços mais baixos. As quatro unidades da capital são frequentadas diariamente por 2,6 mil pessoas, que têm acesso a um cardápio balanceado, a R$ 2, incluindo sobremesa.

“Qualquer pessoa tem acesso a essa boa alimentação, que conta com acompanhamento nutricional”, salienta a nutricionista Morgiana Maria Kormann, coordenadora da rede de restaurantes da Prefeitura da capital.

Para garantir a qualidade das refeições, cozinheiros, auxiliares, nutricionistas e técnicos em nutrição elaboram os cardápios nas cozinhas dos restaurantes, localizados no Centro (Rua da Cidadania da Matriz), no Sítio Cercado, no CIC/Fazendinha e no Pinheirinho. Os locais ficam abertos para almoço de segunda à sexta-feira, das 11 às 14 horas, e são fornecidas 1,8 mil refeições por dia na unidade da Matriz e 800 refeições em cada um dos três outros espaços.

O cardápio muda todo dia e é formado sempre por seis itens: arroz, feijão, carne, um acompanhamento, salada e sobremesa. “Tudo precisa ser saudável e balanceado. Não há fritura. A carne é sempre assada, cozida ou grelhada. O acompanhamento, normalmente, é um legume refogado. A salada deve ser crua ou cozida. Já a sobremesa, na maioria das vezes, é uma fruta”, explica Morgiana.

Em duas sextas-feiras no mês, os frequentadores dos restaurantes populares podem saborear dois pratos típicos brasileiros: a feijoada (acompanhada de farofa, couve e laranja) e o barreado (com pirão de carne, banana e farofa). “Mas mesmo no caso desses cardápios, há uma preocupação de que sejam saudáveis.”

Segundo Morgiana, também há uma preocupação com as calorias das refeições. “O público frequentador, muitas vezes, somente conta com o almoço oferecido nas unidades como refeição diária. Nos restaurantes populares, eles recebem o aporte calórico, alimentação balanceada e o resultado é a melhora na saúde dos frequentadores”, complementa. Além de pessoas em situação de vulnerabilidade social, os espaços são procurados por trabalhadores, aposentados e desempregados.

Aprovação

O catador de recicláveis Fábio de Brito, 29 anos, almoça regularmente no Restaurante Popular da Matriz. “Percorro o Centro e adoro almoçar no restaurante, pois além de uma boa alimentação, custa barato”, destacou.

A desempregada Margarete Ribeiro, 33 anos, também aprova o cardápio oferecido pelo Restaurante Popular do Centro. “Almoço aqui quando posso. Tem arroz, feijão, salada e até sobremesa. A comida é boa, gostosa, tudo é bem cortadinho e com um preço que dá para pagar”, acrescenta.

Unidades

Confira onde estão localizados os restaurantes populares mantidos pela Prefeitura de Curitiba:

Restaurante Popular Matriz

Rua da Cidadania Matriz - Praça Rui Barbosa

Telefone: 3322-3574

Restaurante Popular Sitio Cercado

Rua Mercúrio, 420 - Sitio Cercado

Telefone: 3286-3118

Restaurante Popular CIC/Fazendinha

Rua Raul Pompéia, 190 - Fazendinha

Telefone: 3229-2555

Restaurante Popular Pinheirinho

Rua Marechal Rondon, 40 - Capão Raso

Telefone: 3248-6251