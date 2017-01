Grêmio prioriza Estadual e deixa Primeira Liga para 'experiências'

JEREMIAS WERNEK PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio dará prioridade ao Campeonato Gaúcho no começo de 2017. Sem conquistar o Estadual há seis temporadas, o clube relegou a Primeira Liga a um segundo plano. As duas competições serão concomitantes e prévias à Copa Libertadores. A ideia do Grêmio será disputar o Gauchão com força máxima até o início da Libertadores. A Primeira Liga será disputada por reservas e o chamado time de transição. "Primeira Liga possivelmente vamos com o (grupo de) transição. Gauchão tem fase classificatória, assim como a Libertadores. A prioridade é ir bem no Gauchão e classificar bem na Libertadores, são os pontos fundamentais. Primeira Liga é experiência", disse Romildo Bolzan Jr., presidente do Grêmio. A estreia na temporada será pelo Gauchão, em dois de fevereiro, contra o Ypiranga-RS. Seis dias depois, o Grêmio abre sua participação da Primeira Liga contra o Flamengo. A partida pelo Estadual será em casa e o confronto do torneio será fora. Antes das estreias oficiais, o Grêmio ainda terá testes. Após o cancelamento do quadrangular com Nacional-URU, Olimpia-PAR e Peñarol, o time confirmou jogo-treino contra o Sindicato dos Atletas do Rio Grande do Sul para 22 de janeiro. Outros dois amistoso deverão ocorrer. Em 2016, o Grêmio prometeu atenção ao Gauchão para quebrar a hegemonia do Internacional. Envolvido na Copa Libertadores, acabou acumulando jogos com o time titular e foi eliminado na semifinal pelo Juventude. E também caiu cedo na competição sul-americana.