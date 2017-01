(foto: Reprodução: Youtube)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grupo de atores de Hollywood gravou uma versão da música "I Will Survive" (Eu vou sobreviver, em português), de Gloria Gaynor, em uma referência à chegada do republicano Donald Trump à Casa Branca.

O hit dos anos 1970 foi interpretado em um vídeo da revista "W" por Emma Stone, Natalie Portman, Amy Adams, Taraji Henson, Anya Taylor-Joy, Matthew McConaughey, Felicity Jones e Mahershala Ali. "Enquanto a música tem sido interpretadas sob uma ótica de consciência social, é o tipo do hino que precisamos agora mais do que nunca com a pressão da posse sobre nós", diz o texto da revista.

A maioria dos artistas de cinema americanos se colocou contra o presidente eleito na campanha eleitoral, e alguns deles chegaram a apoiar ex-secretária de Estado Hillary Clinton, adversária de Trump na corrida à Casa Branca. Em alguns casos, não escaparam das frases intempestivas do bilionário. A última atingida foi a atriz Meryl Streep, que, na entrega do Globo de Ouro, criticou Trump por ter debochado de jornalista com deficiência. "Esse exemplo dado por uma pessoa tão poderosa dá permissão a outras pessoas para desrespeitar. A violência incita a violência. O desrespeito incita o desrespeito. Se alguém usa sua posição para fazer bullying, todos nós perdemos."

Ela também condenou a criação de restrições à imigração. "Se mandarmos todos embora, não vamos ter nada o que assistir a não ser futebol e MMA (mixed martial arts, em inglês). E isso não é o que a arte deve ser." Rebatendo, Trump disse que Streep, ganhadora de três Oscars e nove globos de ouro, é uma atriz superestimada. ""Meryl Streep não me conhece, mas me atacou ontem à noite no Globo de Ouro, Ela é uma lacaia de Hillary."