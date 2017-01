Autor do livro 'O Exorcista', William Peter Blatty morre aos 89 nos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O escritor e cineasta americano William Peter Blatty, mais conhecido como autor do livro "O Exorcista", morreu na quinta (12) aos 89. A informação foi noticiada por William Friedkin, que dirigiu a adaptação cinematográfica do romance, em 1973. "William Peter Blatty, querido amigo e irmão que criou 'O Exorcista' morreu ontem [quinta]", escreveu o cineasta em seu Twitter nesta sexta (13). A mulher de Blatty, Julie Alicia Blatty, disse à agência Associated Press o escritor morreu na quinta em um hospital de Bethesda, no Estado americano de Maryland. A causa da morte, segundo ela, foi um mieloma múltiplo, um tipo de câncer no sangue. "O Exorcista" foi publicado como romance em 1971, e foi seguido pelo sucesso do filme, cujo roteiro Blatty também escreveu e pelo qual levou um Oscar. A produção se tornou um dos maiores sucessos do cinema de terror. Blatty também escreveu os romances "A Nona Configuração" (1978) e "O Espírito do Mal" (1983) e assinou o roteiro do filme "Um Tiro no Escuro" (1964)