Reinaldo é apresentado na Chapecoense e prevê 'ano difícil'

DANIEL FASOLIN CHAPECÓ, SC (UOL/FOLHAPRESS) - A Chapecoense segue com as apresentações oficiais dos atletas que irão compor o grupo de 2017. Nesta sexta-feira (13), os dois jogadores da vez foram o volante Moisés, que estava no Grêmio, e o lateral Reinaldo, que pertence ao São Paulo. Apesar de todos já estarem treinando com a equipe desde a última sexta-feira, a as apresentações ocorrem após a assinatura dos contratos e devidamente regularizados com o clube. "Eu agradeço a diretoria da Chapecoense por ter me escolhido. Esse vai ser um ano difícil, mas com a ajuda de todos nós vamos conquistar nossos objetivos", comentou o lateral de 27 anos. "Aqui não há lugar para vaidade. O clube contratou bons jogadores, e para ter um bom elenco é necessário ter dois bons jogadores por posição. A briga vai ser saudável e juntos vamos conquistar os objetivos." O volante Moisés, que sofreu com muitas lesões em 2016 no Grêmio também comentou sobre a chegada ao clube catarinense. "Eu também agradeço à diretoria da Chapecoense pela escolha e oportunidade. Temos uma responsabilidade muito grande de representar todos aqueles que se foram. É uma honra jogar aqui. Pelo que vimos o grupo será bem fechado e para ganharmos e atingir nossos objetivos tem que ter olho no olho". "O clube teve que remontar o elenco, então a briga por posição tem ser saudável. Um grupo que é campeão, não ganha com o onze jogadores apenas, vence com um grupo".