Meirelles antecipará volta de Davos para negociar acordo com o estado do Rio

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, antecipará a sua volta do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, para participar das negociações de ajuda financeira ao estado do Rio de Janeiro. O ministro ficará em Davos até quarta-feira (18) à noite e chegará ao Brasil na quinta-feira (19) para retomar as discussões com o governo fluminense.

O Fórum Econômico Mundial começa domingo (15) e vai até sábado (21). De acordo com o Ministério da Fazenda, Meirelles partirá do Brasil no sábado à noite e terá reuniões bilaterias na Suíça com presidentes de bancos, de multinacionais e autoridades de três países: Argentina, Suíça e Arábia Saudita.

O compromisso mais importante de Meirelles ocorrerá na quarta-feira, quando ele e o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, se reunirão pela primeira vez com o novo ministro da Fazenda da Argentina, Nicolás Dujovne, e o presidente do BC do país vizinho, Federico Sturzenegger. Esse será o primeiro encontro das equipes econômicas dos dois países desde que o presidente argentino, Mauricio Macri, trocou os titulares dos dois órgãos, no fim de dezembro.

Na terça-feira (17), Meirelles se reunirá com o ministro das Finanças da Suíça, Ueli Maurer. Também está previsto um encontro com o ministro das Finanças da Arábia Saudita, em horário ainda não definido.

Segundo o Ministério da Fazenda, o ministro deverá explicar aos empresários e representantes de governos estrangeiros a atual situação econômica do Brasil e as medidas postas em prática pelo governo brasileiro, como a criação de um teto de gastos públicos e a proposta de reforma da Previdência. O principal destaque, no entanto, serão as reformas microeconômicas, que visam reduzir a burocracia e facilitar os investimentos no país.

Além de Meirelles e Goldfajn, irão a Davos representando o governo brasileiro os ministros do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Marcos Pereira, e de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho.