Parques estaduais são alternativa às praias durante o verão

(foto: Divulgação)

Como alternativa às praias, visitar as unidades de conservação do Instituto Ambiental do Paraná (IAP) pode ser uma boa pedida para as férias de verão. Em todo o estado, 29 unidades estão abertas à visitação e com infraestrutura para atender o público.



Entre os parques mais visitas estão Serra da Baitaca (Caminho do Itupava), em Quatro Barras; o Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa; e o Parque Estadual Pico do Marumbi, em Morretes. Apenas entre Natal e Ano Novo, os locais receberam cerca de três mil visitantes.



Para o presidente do IAP, inserir esses parques dentro do contexto do Verão Paraná é importante para incentivar a participação da sociedade na conservação do meio ambiente, mesmo de férias. “A gente só preserva aquilo que a gente conhece. Incentivar o lazer em locais onde a estrutura e o ambiente permitem é uma maneira mais leve de proporcionar esse conhecimento”, disse.



Confira as características de cada parque e programe sua visita:



CAMINHO DO ITUPAVA - O trajeto de 16 quilômetros em meio a Mata Atlântica liga o Parque Estadual do Marumbi ao Parque Estadual Serra da Baitaca. Entre as principais atrações do Caminho do Itupava, estão a Casa do Ipiranga, a Roda d'Água e o Santuário do Cadeado.



Mais informações: http://caminhodoitupava.com.br/itupava/



MARUMBI - O Parque Estadual Pico do Marumbi abrange os municípios de Morretes, Quatro Barras e Piraquara e é a maior unidade de conservação do Estado aberta ao público. O local também é considerado Patrimônio da Humanidade e Reserva da Biosfera pela Unesco, pela proteção à Floresta Atlântica.



Além do camping gratuito disponível para os visitantes, o Parque tem diversas belezas naturais, protege um conjunto de montanhas e, por isso, atrai adeptos do montanhismo, da canoagem, campistas e amantes da natureza.



Acesso: A principal forma de acesso é por trem, que sai diariamente, às 8h15, da Rodoferroviária de Curitiba e leva duas horas para chegar até a sede do Parque Estadual do Marumbi, no município de Morretes.



O visitante também pode ir de ônibus, saindo de Curitiba até a rodoviária de Morretes, onde um ônibus municipal vai até o vilarejo de Porto de Cima.



Quem vai de carro de passeio deve seguir pela BR-116 e entrar na Estrada da Graciosa, seguindo até o vilarejo de Porto de Cima. Os oito quilômetros restantes, até a Estação do Marumbi, devem ser percorridos a pé, de bicicleta ou de carro com tração 4x4.



VILA VELHA - Em Ponta Grossa, o Parque Estadual de Vila Velha é um dos locais mais visitados da região. Atualmente ele passa por um período de transição de gestão de atendimento ao público, com o encerramento do contrato entre IAP e Paraná Projetos e, por isso, a visitação está restrita aos Arenitos até a metade do mês.



Tombado como Patrimônio Histórico e Artístico Estadual, o Parque Estadual de Vila Velha tem mais de 3 mil hectares e diversas atrações, entre elas os Arenitos, Furnas e a Lagoa Dourada. Entre a fauna, já foram encontradas muitas espécies endêmicas e ameaçadas de extinção, como o lobo-guará, bugio-ruivo, tamanduá-bandeira, jaguatirica e aves como a águia-cinzenta, papagaio-de-peito-roxo, galito, caminheiro-grande e noivinha-de-rabo-preto.