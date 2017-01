Ceni diz tentar convencer Rodrigo Caio a ficar e deseja mais reforços

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um dia depois de estrear na função de técnico do São Paulo com uma vitória por 9 a 1 sobre o Sarasota em jogo-treino, Rogério Ceni comentou como tem sido este início de trabalho no comando do clube e mencionou que tenta convencer o zagueiro Rodrigo Caio a ficar no clube. Em entrevista ao SporTV, o treinador também destacou o desejo em trazer mais um ou dois reforços para o elenco. "Eu acho que está em uma negociação muito próxima, não acompanho tão de perto isso, não é da minha área, apesar de eu tentar convencê-lo a ficar", afirmou Rogério sobre Rodrigo Caio, jogador que ele considera um capitão em potencial ao time. "Não me apego muito a isso. A liderança não se exerce pela faixa, mas pela postura e principalmente pelo exemplo. Nas vezes que o Lugano jogar, pela experiência que ele tem, acho que ele deveria ser o capitão da equipe. Temos outras pessoas ascendentes com o Rodrigo que pode vir a ser futuramente o capitão da equipe. Me preocupo muito mais com a liderança exercida por cada um do que quem vai ser o capitão. Mas acho que o Maicon fez um bom trabalho e merece", declarou. No próximo dia 19, o time enfrenta o vencedor do confronto entre River Plate-ARG e Millonarios-COL pela Flórida Cup. A estreia oficial de Ceni será no Campeonato Paulista, contra o Osasco Audax, fora de casa, no dia 5 de fevereiro.