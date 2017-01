Redação Bem Paraná, com site oficial do Paraná Clube

Airton: zagueiro ex-Luverdense (foto: Divulgação/Paraná Clube)

O Paraná Clube definiu nesta sexta-feira (13) mais um reforço para o setor defensivo. O zagueiro Airton, 26 anos, assinou contrato com o clube após passar por todas as baterias de testes físicos e clínicos. Com passagens por várias equipes do futebol paulista, no ano passado ele disputou a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Luverdense-MT.

Antes de Airton, o Paraná contratou 14 jogadores para 2017: o goleiro Léo (ex-São Paulo), os zagueiros Artur (ex-América-MG), Eduardo Brock (ex-Brasil de Pelotas) e Rayan (ex-ASA), os laterais Júnior e Igor Cariús (ex-ASA), os meias Zezinho (ex-Ceará e Atlético-PR), Renatinho (ex-Guarani e Atlético-PR), Alex Santana (ex-Criciúma) e Jonas Pessalli (Neftchi-AZJ) e os atacantes Bruno Cantanhede (Kiryat Shmona-Israel), Matheus Carvalho (ex-Atlético-GO), Vitor Feijão (ex-Coritiba) e Italo (ex-Guarani).

“É uma felicidade imensa vestir uma camisa de peso como a do Paraná. Quando recebi a proposta, não pensei duas vezes”, disse Airton. Ele se define como um zagueiro técnico e de boa velocidade. “É claro que tem que saber a hora de usar isso e a hora de entrar mais firme na jogada”, avisou. Trabalhando desde o dia 2 de janeiro, Airton confia no projeto do Paraná e na formatação deste novo grupo de atletas.

“Já estamos fechando a segunda semana de trabalhos. Vejo um grupo forte e jovem, formado por jogadores determinados e com o mesmo objetivo”, comentou. “Tenho certeza que faremos um bom papel no Paranaense, na Primeira Liga e na Copa do Brasil, já formatando uma base sólida para a disputa do Brasileiro, que é o grande objetivo do clube”.

Airton sabe da importância da pré-temporada, pois a partir do início dos jogos, sobrará pouco tempo de treinamento. “Estamos atentos a isso. A comissão técnica nos alerta diariamente sobre a importância de uma dedicação total nos treinos, pois depois será uma maratona de jogos. A preparação está sendo excelente”, frisou o jogador. Airton tem presença certa no jogo-treino deste sábado, às 16h, diante do Joinville, em Santa Catarina.

Airton

Nome: Airton Tirabassi

Idade: 26 (03/12/1990, Boituva-SP)

Altura: 1,89m

Peso: 81kg

Posição: zagueiro

Clubes: Rio Branco-SP, Desportivo Brasil-SP, Guaratinguetá-SP, Mogi-Mirim-SP, CRB-AL, Ituano-SP, XV de Piracicaba-SP, São Bento-SP, Luverdense-MT, Paraná Clube