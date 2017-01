Coaf erra e multiplica por 100 patrimônio de Cabral

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um erro do Coaf, vinculado ao Ministério da Fazenda, levou a Justiça Federal a informar de forma errada os recursos do ex-governador do Rio Sérgio Cabral (PMDB) depositados num fundo de investimento. O peemedebista tem R$ 385 mil depositados no fundo do Bradesco, e não R$ 38,5 milhões. O erro foi revelado pelo blog do colunista Lauro Jardim, do jornal "O Globo". O valor consta do relatório do Coaf enviado ao Ministério Público Federal e baseou o novo pedido de bloqueio de bens de Cabral. No fim de novembro, os bancos informaram que ele tinha apenas R$ 454 depositado em conta. O valor foi transcrito pelos procuradores bem como pelo juiz Marcelo Bretas em sua decisão. Na prática, o erro tem pouca influência no andamento do processo. Após a identificação pelo Coaf, a Justiça determina o bloqueio dos bens. A instituição financeira informaria, então, o valor correto depositado no fundo de investimento. Cabral é acusado de obter propina em obras estaduais, num valor estimado de R$ 224 milhões.