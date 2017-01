O prefeito Rafael Greca e o governador Beto Richa anunciam nesta segunda-feira (16), às 8h30, no Salão Brasil da Prefeitura, uma série de ações na área da saúde e a volta da linha de ônibus Colombo-CIC, que vai beneficiar 30 mil passageiros da capital e Região Metropolitana.

Com a volta do Colombo/CIC, os passageiros poderão percorrer os 26 km do trajeto sem precisar mudar de ônibus. A data de início do funcionamento dos ônibus será anunciada durante o evento.

Greca e Richa também assinam um protocolo de intenções para estudos técnicos de implantação do Novo Sistema Metropolitano Integrado de Passageiros.

Saúde

No mesmo evento, Greca lançará a Curitiba sem Mosquito, ação permanente de combate à dengue.

A Prefeitura também receberá ambulâncias equipadas para a frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Serão cinco veículos repassados pelo governo federal e um pelo governo estadual. Juntos eles somam um investimento de R$ 1,49 milhão.

Além disso, a Secretaria Municipal da Saúde receberá R$ 18,3 milhões para a aplicação em exames, consultas especializadas e leitos hospitalares ofertados junto à rede de hospitais conveniados.

O dinheiro corresponde ao adiantamento emergencial das seis parcelas restantes do aporte de R$ 36,7 milhões do Governo do Paraná para ajudar o município a recompor as finanças da área da saúde.

Serviço:

Anúncio de apoio para a Saúde municipal e volta da linha direta Colombo-CIC

Data: segunda-feira (16)

Horário: 8h30

Local: Prefeitura de Curitiba - Salão Brasil (Avenida Cândido de Abreu, 817, 2º andar, Centro Cívico).