Enzo entra na lista dos nomes mais registrados no Paraná

Em 2016, a dupla Maria e João, famosa por serem nomes bíblicos e de personagens infantis, está novamente na preferência dos pais e mães paranaenses, conforme aponta levantamento da Associação dos Notários e Registradores do Estado do Paraná (Anoreg-PR). Ao todo, 7.853 crianças foram registradas no estado com o nome feminino e 5.109 com o nome masculino no ano passado, mesmas posições ocupadas no ranking do ano anterior.

Assim como em 2015, a lista de 2016 segue com os nomes Davi, Ana, Arthur, Miguel e Pedro com 4.459, 4.304, 4.075, 3.673 e 3.013 registros respectivamente. A novidade no ranking ficou por conta do nome Enzo, que entrou pela primeira vez na lista dos 10 nomes mais registrados no estado, ocupando a décima posição, no lugar de Gabriel, sendo escolhido por 2.363 pais.

O nome, que esteve em ascensão nos últimos anos, é o mesmo do filho de Cláudia Raia com Edson Celulari, que iniciou sua carreira de cantor em 2015, e do bebê da apresentadora Luísa Mell com o empresário Gilberto Zaborowsky. O nome ainda esteve recorrente em personagens de novelas da TV Brasileira, como Fina Estampa.

Segundo o diretor de Registros de Títulos e Documentos da Anoreg-PR e presidente do Instituto do Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado do Paraná (Irpen-PR), Arion Toledo Cavalheiro Júnior, observa-se que embora os nomes considerados “da moda”, geralmente utilizados em novelas, tenham influência, não são decisivos no momento da escolha dos paranaenses.

“No Paraná, ainda existe a forte preferência pelos nomes tradicionais, de origem religiosa. Além disso, muitos dos que lideram o ranking, como Maria e Ana, podem ser utilizados de forma composta para a formação de outros nomes, o que também justifica a sua grande utilização”, explica.

Com base na Lei Federal n° 6.015, de 1973, o oficial de registro deve se recusar a proceder o registro de nascimento com nomes que exponham a pessoa ao ridículo. Outra indicação são as recomendações para que os cartórios mantenham tradições indígenas e aceitem o registro de nomes estrangeiros e ainda não difundidos. Segundo Cavalheiro, o ideal é aplicar o bom senso na hora da escolha.

Confira a lista dos 10 nomes mais registrados nos últimos dois anos no PR:

2016

Maria 7.853

João 5.109

Davi 4.459

Ana 4.304

Arthur 4.075

Miguel 3.673

Pedro 3.013

Alice 2.507

Laura 2.377

Enzo 2.363

2015

Maria 7.773

João 5.885

Davi 5.259

Ana 4.843

Arthur 3.439

Miguel 3.369

Pedro 3.336

Laura 2.338

Alice 2.063

Gabriel 2.055

Sobre a Anoreg-PR

A Associação dos Notários e Registradores do Estado do Paraná (Anoreg-PR) é a entidade de representação dos titulares dos cartórios extrajudiciais no Paraná, reunindo cerca de mil ofícios em todo o estado, entre Tabelionatos de Notas, Tabelionatos de Protesto, Registros Civis, Registros de Imóveis e Registros de Títulos e Documentos. Atua como porta-voz da classe, bem como na sua qualificação técnica para que possa prestar melhores serviços aos usuários, e na difusão de informações ao cidadão, ainda desconhecedor da gama de serviços prestados pelo segmento. Mais informações: www.anoregpr.org.br.