Felipe Melo, Willian e Fabiano treinam pela 1ª vez

JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A sexta-feira trouxe novidades na Academia de Futebol do Palmeiras. Além da esperada presença do volante Felipe Melo, o lateral-direito Fabiano e o atacante Willian também trabalharam pela primeira vez com a camisa do atual campeão brasileiro.

Felipe Melo, Willian e Fabiano juntaram-se ao grupo durante os trabalhos físicos ocorridos na reformada academia do centro de treinamento palmeirense. Apenas Alejandro Guerra e Yerry Mina, ainda de férias, não se encontram à disposição da comissão técnica. Fabiano e Willian chegaram ao Palmeiras depois da troca promovida com o Cruzeiro.

O lateral teve 40% dos direitos comprados pelo clube alviverde por R$ 2 milhões, enquanto o 'Bigode' chegou por empréstimo de uma temporada.

O Palmeiras se mantém concentrado na Academia de Futebol até domingo, quando os jogadores serão liberados para uma noite de folga com os familiares e amigos.

Na segunda, o elenco retorna em concentração total; os jogadores dormirão novamente nas dependências da Academia de Futebol.

O primeiro compromisso do time alviverde está agendado pra o dia 21, na Arena Condá, em amistoso contra a Chapecoense.