SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians anunciou nesta sexta-feira (13) a contratação do volante Gabriel, ex-Palmeiras. O jogador participou do treino e assinou contrato com a equipe alvinegra. O atleta terá um vínculo de quatro anos e teve metade dos direitos econômicos adquiridos pela equipe paulista. Os outros 50% pertencem ao Monte Azul.

No time alvinegro, ele chega para ser titular e deve levar a melhor na briga com nomes como Cristian, Marciel, Maycon, Jean, Warian, Mantuan e Camacho.

Rodriguinho deve ser usado mais como meia, mas também poder exercer papel de volante. Gabriel precisou passar por uma operação no joelho quando vivia uma de suas melhores fases no Palmeiras e, ao retornar condições de jogo, não conseguiu resgatar a condição de titular.

Ainda assim, sempre teve o carinho da torcida. O Palmeiras não topou comprar o jogador por considerar alta a pedida pelo atleta. Desde então, seus empresários e Corinthians conversam por um acordo.