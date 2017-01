Polícia Civil esclarece crime de falso sequestro

Redação Bem Paraná, com assessoria de imprensa

13/01/17 às 18:30 - Atualizado às 18:32 Redação Bem Paraná, com assessoria de imprensa

(foto: Divulgação/Polícia Civil)

Um crime de falso sequestro contra um homem de 34 anos, que resultou em um roubo, foi elucidado pela 15ª Subdivisão Policial (SDP) de Cascavel, na tarde da última quarta-feira (11). Três pessoas, entre elas dois homens de 19 e 20 anos e uma mulher de 23 anos, foram presas em flagrante na ação. Um adolescente de 17 anos, suspeito de envolvimento no crime, também foi apreendido pela equipe. De acordo com informações policiais, a ação foi toda planejada pela jovem de 23 anos, que é ex-companheira da vítima. Veja mais informações no Blog Plantão de Polícia.