"Tá pensando que sou esses ministros que você indicou?", diz Geddel a Cunha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mensagens apreendidas no celular do deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), preso na Operação Lava Jato, trazem indícios de que sua suposta atuação para liberar créditos da Caixa em troca de propina não se restringia ao fundo de investimento do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) e contava com a participação do ex-ministro Geddel Vieira Lima. Cunha é réu em ação que investiga o esquema, que, segundo a acusação, também tinha o envolvimento de Lúcio Bolonha Funaro, operador do mercado financeiro. A investigação leva em conta a delação premiada do ex-vice-presidente da Caixa Fabio Cleto, segundo o qual Cunha embolsou 80% dos recursos desviados. Em 15 de dezembro de 2015, na Operação Catilinárias, a Polícia Federal realizou buscas na casa do pemedebista e apreendeu o telefone no qual estavam armazenadas mensagens —algumas delas trocadas com Geddel, ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo e um dos principais aliados do presidente Michel Temer. Foram esses diálogos que basearam a Operação Cui Bono? ("A quem beneficia?", em latim), deflagrada nesta sexta (13). De acordo com a PF, nesse celular "consta grande quantidade de mensagens que evidenciaram que a atuação ilícita do ex-deputado Eduardo Cunha não se restringia tão somente à Vice-Presidência de Fundos e Loterias, comandada por Fábio Cleto, mas também se estendia à Vice-Presidência de Pessoas Jurídicas da Caixa Econômica Federal, à época comandada [...] por Geddel Quadros Vieira Lima". Em uma das conversas, ao falar do andamento do pedido de recursos para uma empresa, Geddel diz que a situação está resolvida e afirma a Cunha: "Você tá pensando que eu sou esses ministros que você indicou?". Em seu relatório, a PF também reproduz mensagens entre Funaro e Cleto que também apontariam a atuação de Cunha e de Geddel no suposto esquema. Nos diálogos, são citados empresas e dirigentes de empresas dos ramos de alimentos (como Seara, Marfrig e J&F) e de concessionárias de administração de rodovias (como a BRVias). Veja alguns trechos das conversas a seguir. CAIXA DE MENSAGENS Participantes de diálogos e assuntos, segundo a PF 5.abr.2015 Lucky (Funaro) e Gordon Gekko (Cleto) Referência: Henrique Constantino, acionista e um dos responsáveis pelo grupo BRVias Lucky: Se viu um email que o henrique te passou ai do ponte dele Me faz um favor liga p Geddel e vê em qual email ele quer que vc passe isso ou pra quem vc entrega que se ele nao resolver vou fuder ele no Michel Esse porco é um folgado do caralho Gordon Gekko: Nao. O cel dele nao atende. Mandei sms. Texto abaixo: "Geddel, o henrique constantino mandou para o meu e o seu email caixa, uma reclamação que não esta conseguindo contato com sua equipe para falar sobre o empréstimo ponte do financiamento de 300mm [milhões] que ele pegou com FI-FGTS para BRVias. Pediu um encaminhamento o mais breve possível. Abraco e bom feriado. Obrigado" 30.jul.2012 Geddel e Cunha Referência: Marfrig Geddel: Voto Mafrig [sic] sera aprovado hj em eletrônica Cunha: Ok Geddel: Está em votação eletrônica no CD [Conselho Deliberativo] duas operações da Mafrig [...] Pareceres sem impedimento. Opinião de voto: favorável. Ja foi,Agora ' c vc [entendido como "Já foi, agora é com você"] 23.ago.2012 Geddel e Cunha Referência: Marfrig Cunha: Terça que vem ou quarta pode almoçar e jantar com o dono da Marfrig Geddel: Se vc acha importante, marque. Prefiro jantar na terça 19.set.2012 Geddel e Cunha Referência: Seara Cunha: Agora lembra que tem Seara Geddel: Vou passar lá para tratar desse assunto, o malandro quer da volta [segundo a PF, não foi identificado o setor a que Geddel se referia] Cunha: Tá 6 lá 23.ago.2012 Geddel e Cunha Referência: J&F Geddel: J e F voto esta pronto para pauta, porém surgiu pendência junto ao FGTS, que segundo Dijur impede assinatura. Fala p regularizar la Cunha: Ok 23.ago.2012 Idem Cunha: J f nao resolveu? Geddel: Ta resolvido Ta na pauta do CD de terça Vc ta pensando que eu sou esses Ministros q vc indicou? Abs Cunha: Ok rsrsrs 4.set..2012 Idem Geddel: J e F Aprovado Cunha: Ok