Avaí elimina o Santos e avança às oitavas da Copa SP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Avaí venceu o Santos por 1 a 0, na tarde desta sexta-feira (13), e eliminou o time paulista da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com o triunfo magro, os catarinenses asseguraram vaga nas oitavas de final do torneio sub-20. Vinícius Baiano, camisa 9 e artilheiro do Avaí na competição, marcou o único gol da partida, disputada em Barueri. Aos 29 minutos do segundo tempo, livre dentro da área, o centroavante aproveitou cruzamento rasteiro de Juninho e só teve o trabalho de balançar a rede. Na próxima fase, ainda sem data agendada, o Avaí enfrentará o Juventus, que eliminou o Fluminense pouco mais cedo. Apesar de ter saído apenas um tento, a partida foi movimentada e alternou bons momentos das duas equipes. O Avaí, no entanto, mostrou melhor poder ofensivo desde o começo: só nos primeiros quatro minutos, criou duas chances de gol. Vinícius Baiano desperdiçou ambas. Além do gol, na metade final o time do Avaí também foi responsável pela melhor chance criada. Filipe dominou a bola no peito e emendou um voleio cara a cara com o goleiro Fernando Castro, que fez um milagre no reflexo. O time paulista tentou pressão na reta final e, com o zagueiro Matheus Guedes, carimbou a travem em cabeceio após batida de escanteio. Jonathan, lateral direito, ainda teve chance de empate no rebote, mas o goleiro do Avaí fez a defesa. O Santos dá adeus à Copinha sem empolgar. Foram cinco jogos: duas vitórias, dois empates e uma derrota. O time anotou apenas quatro gols na competição.