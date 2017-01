Carlos Alberto: ele já trabalhou com Paulo Autuori (foto: Divulgação/Atlético-PRl)

O Atlético Paranaense acertou, nesta sexta-feira (13), a contratação do meia Carlos Alberto. O jogador, que tem passagens por clubes como Porto [Portugal], Werder Bremen [Alemanha] e outras equipes do futebol brasileiro, assinou contrato com o Furacão até o final deste ano.



Carlos Alberto possui no currículo convocação para a Seleção Brasileira Principal e títulos expressivos, como a Liga dos Campeões da Europa [temporada 2003/04], marcando um gol na partida final. Conquistou ainda o Campeonato Português, a Supercopa de Portugal, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.



“Eu chego com uma impressão muito boa e muito positiva. Vejo o Atlético Paranaense como postulante a conquistas esse ano. Sempre foi difícil jogar na Arena. Com o apoio da torcida, o Atlético vira gigante e é muito difícil de ser batido. Então, estou muito feliz de estar a favor agora”, disse.



No Furacão, o jogador utilizará a camisa 19 e disputará a Copa Libertadores da América pela quinta vez. “As expectativas serão as melhores possíveis. Não vejo a hora de vestir a camisa. Mas para isso, vamos fazer toda a preparação que está sendo muito bem conduzida. Vamos nos preparar bem e a torcida vai gostar do que verá em campo”, ressaltou o meia, que atuou na competição por Corinthians, São Paulo, Grêmio e Vasco da Gama.



Carlos Alberto reencontrará o técnico Paulo Autuori, com quem trabalhou no Vasco da Gama, em 2013. “Estou muito contente de trabalhar com o Paulo [Autuori] novamente. Além de ser um treinador fantástico, é uma excelente pessoa. Ele é um gestor de pessoas e as coisas funcionam bem. A metodologia de trabalho é bem fácil de se adaptar”, afirmou.



Com a base da equipe mantida e a chegada de novos jogadores, o meia acredita em uma temporada de sucesso para o Furacão. “É uma boa mescla com jogadores jovens e experientes. Os experientes precisam assumir algumas coisas para dar tranquilidade aos jovens. E temos tudo para fazer um bom ano”, finalizou Carlos Alberto, quinto reforço do Rubro-Negro para 2017.

Ficha técnica: Carlos Alberto

Nome: Carlos Alberto Gomes de Jesus

Data de nascimento: 11 de dezembro de 1984

Local: Rio de Janeiro (RJ)

Camisa que vestirá no Atlético Paranaense: 19



Equipes em que atuou: Fluminense-RJ (2002, 2003 e 2007); Porto-Portugal (2004 e 2005); Corinthians-SP (2005 a 2007); Werder Bremen-Alemanha (2007 a 2010); São Paulo-SP (2008); Botafogo-RJ (2008 e 2014); Vasco da Gama-RJ (2009 a 2013); Grêmio-RS (2011); Bahia-BA (2011); Goiás-GO (2014) e Figueirense-SC (2015 e 2016).



Convocações: Seleção Brasileira Principal (2005) e Seleção Brasileira Sub-23 (2003).

Títulos conquistados: Campeonato Carioca (2002), Copa do Brasil (2007), Liga dos Campeões da Europa (2003/04), Copa Intercontinental (2004), Campeonato Português (2003/04), Supercopa de Portugal (2003/04), Campeonato Brasileiro (2005) e Campeonato Brasileiro da Série B (2009)