Grupo de hackers Anonymous protesta contra Kassab

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O braço brasileiro do grupo internacional de hackers Anonymous deflagrou nesta sexta-feira (13) uma campanha na internet contra o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Gilberto Kassab, que afirmou ser favorável ao fim dos pacotes de internet fixa ilimitada.

Em sua página no Facebook, o Anonymous Brasil divulgou dados supostamente sigilosos do ministro como forma de mostrar seu "poder de fogo". Também divulgou links para o que seria a base de dados da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações). Na lista de dados sensíveis estão o endereço residencial do ministro, em São Paulo, números de telefones fixos de sua residência, dos escritórios do seu partido, o PSD, e de empresas em que ele tem participação. Também constam os bens e aplicações do ministro.

Com exceção dos números de celulares (a maioria inválidos), essas informações já estavam disponíveis nas declarações à Justiça Eleitoral. A base de dados da Anatel também é pública. A movimentação do grupo começou devido a uma entrevista do ministro ao blog "Poder360", publicada na quinta (12), em que defendeu o fim da internet fixa ilimitada.

Kassab disse que o governo poderia liberar as operadoras a cobrarem a mais para vender planos sem restrições a partir do segundo semestre deste ano. Diante da repercussão negativa, o ministro voltou atrás e afirmou que não permitirá essa cobrança. Mesmo assim, o grupo de hackers divulgou um comunicado no Facebook com ameaças ao ministro.

"O governo voltou atrás, mas o nosso aviso é permanente. Esse vazamento [de dados pessoais do ministro] é uma pequena demonstração do que somos capazes de fazer contra um governo que parece ter perdido o medo do povo", diz o texto. "Nós estamos aqui para lembrá-los. A base de dados da Anatel é nossa, e os dados do ministro fanfarrão é de todos. Que tal se alguém solicitar o cancelamento da internet pessoal do sr. Gilberto Kassab? Ou então que tal se alguém encomendar uns 30 caçambas de entulho e mandar descarregar na porta da garagem da casa dele? Os dados estão aqui, aproveitem."