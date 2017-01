'Estou bem e já já retomo a rotina', diz Deborah Secco após internação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Deborah Secco usou o Instagram, nesta sexta-feira (13), para tranquilizar seus seguidores e dizer que em breve vai voltar à rotina de gravações de "Malhação". Nesta semana, ela havia passado quatro dias internada em São Paulo, por causa de uma traqueobonquite, inflamação na traqueia e nos brônquios, que deixa a pessoa rouca e com dificuldades de respirar. "Obrigada a todos por tanto carinho. Já estou bem! E já já retomo a rotina", escreveu ela na legenda da imagem. Depois de ter recebido alta nesta terça (10), a atriz continua a recuperação em casa. A previsão é que ela retome as gravações na próxima semana. Na novelinha, Deborah interpreta Tânia, mulher que criou sozinha seus dois filhos Gabriel (Felipe Roque) e Giovane (Ricardo Vianna) e acabou recebendo Joana (Aline Dias) no começo da trama.