Globo fará investimento radical em novato da série “Dois Irmãos”

Conforme informado neste espaço, o estreante Matheus Abreu, que dividiu com Cauã Reymond os gêmeos Omar e Yaqub na minissérie “Dois irmãos”, foi o escolhido para protagonizar a próxima temporada de “Malhação” – Viva as Diferenças, com estreia confirmada para o dia 24 de abril.Mas a novidade em relação ao ator, elogiado em seu primeiro trabalho na televisão, é que a Globo vai desenvolver esforços visando alavancar ainda mais sua carreira por ter enxergado potencial nele. Matheus receberá os mesmos cuidados, por exemplo, como os dispensados a Camila Queiroz, na escolha de papéis. Ela estreou muito bem em “Verdade Secretas”, não decepcionou em “Êta Mundo Bom!” e agora se prepara para “Pega Ladrão”(19h), tudo com bastante acompanhamento. Uma ação importante a fim de evitar que essas promessas sofram queimação de filme em novas produções ou que sejam lembradas apenas por um personagem. Aliás, certa vez, Manoel Carlos declarou que faltou um cuidado assim em relação à carreira de Mel Lisboa, protagonista de “Presença de Anita”.

TV Tudo

Radical

O protagonista de “Malhação” – Viva as Diferenças vai exigir, entre outras coisas, muito esforço físico e habilidade de Matheus Abreu. Isso porque o seu novo personagem estará às voltas na trama, ambientada em São Paulo, com manobras radicais de bike. Vai ser fera no assunto.

Em alta

O “Encrenca”, exibido aos domingos, começou dando sustos na Rede TV!, mas logo depois encontrou um modelo, sem grandes investimentos, que foi decisivo para alavancar sua audiência. Desde 2014, ano de estreia, não para de crescer. No primeiro ano, a média em São Paulo foi de 1,15 com 2,13 de participação (share); em 2015, deu 3,53 com 5,92%, e em 2016, 5,28 com 8,22%. Além disso, ainda no ano passado, por diversas ocasiões, marcou 6 de média, jogando pressão no “Pânico”.



Promoção

Clébio Cavagnolle deixa a apresentação do “Link Record News”. A partir do dia 23, ele irá integrar a equipe de repórteres do “Jornal da Record” em Brasília que já conta com Christina Lemos, Luis Fara Monteiro e Renata Varandas.

Olho no lance

Paulo Vieira, assistente de palco do Fábio Porchat na Record, pode ser uma das novidades de “A Praça é Nossa” no SBT. O programa de Carlos Alberto de Nóbrega completa 30 anos em maio e estuda fazer algumas contratações.

Toque de reunir

As equipes de “A Praça é Nossa” voltam a se reunir no próximo dia 23. Por enquanto não existe ainda nenhuma decisão sobre o que será feito para comemorar as três décadas do programa no ar.



Arrasa quarteirão

O horário nobre da Globo promete dar muita dor de cabeça para a concorrência, na segunda-feira, dia 23. Além da estreia do “BBB” com Tiago Leifert na apresentação, imediatamente depois será exibido “Thor – O Mundo Sombrio”, em “Tela Quente”. Filme inédito na televisão aberta.

Chávez

O TNT definiu para 6 de março, à meia-noite, a estreia da série “Hugo Chávez – O Comandante”. Criada e produzida por Moisés Naím e dirigida por Henry Rivero e Felipe Cano Ibánez, traz no papel principal o ator Andrés Parra. No Brasil, o canal exibirá os 60 episódios, de 45 minutos cada, de segunda a sexta-feira, sempre no mesmo horário. O então presidente da Venezuela morreu em março de 2013, aos 58 anos, vítima de câncer.

Olha essa

Sempre muito disputado na Globo, Cauã Reymond também entrou nos radares de Walcyr Carrasco e Aguinaldo Silva. E a coisa está no seguinte pé: se fechar para a trama do Walcyr, ele voltará ao horário das 21h na substituta de “A Força do Querer”.

O gato

Porém, se o Cauã for direcionado para “O Sétimo Guardião”, do Aguinaldo, que retoma o realismo fantástico, ele viverá...um gato. É isso ou mais ou menos isso. Numa cidade onde tudo pode acontecer, o ator faria um homem que se transforma em gato, ou um gato que vira homem.



Cuidados

A partir desta segunda-feira, o “Bem Estar” da Globo, em parceria com a revista Crescer, terá “pílulas” diárias para que as crianças aproveitem o verão com saúde e sem problemas.

Olheiro

Aline Dias (Joana) e Bárbara França (Bárbara) entre Cristiano Gualda, que vai interpretar o personagem Flávio em “Malhação: Pro Dia Nascer Feliz”. No capítulo que será exibido no dia 25, Flávio, que é olheiro, começa a procurar moças para participar do concurso “Garota Carioca”. As duas vão participar do evento.

Bate – Rebate

Augusto Nunes inicia dia 30 seu trabalho no “Morning Show” da Pan.

Paloma Bernardi, que renovou até 2019 com a Record, se juntou a um grupo cada vez mais reduzido de atores com contrato de longa duração na TV...

... E por conta dessa onda de só contratar por obra, surgiu um novo problema para as emissoras...

...Vários atores estão exigindo ler capítulos inteiros antes de aceitar determinados papéis em novelas e séries...

...Isso acaba expondo os trabalhos e preocupa.

O espetáculo “Branca de Neve e Zangado” estreia dia 21 no Teatro Frei Caneca, em São Paulo...

...No elenco Juliana Baroni, Giovanni Venturini, Tânia Bondezan, Thiago Amaral, Murilo Meola e Danielle Di Donato.

Ana Furtado faz a alegria da CAT – Central de Atendimento ao Telespectador – da Globo...

...A apresentadora do “É de Casa” está sempre na lista dos itens mais pedidos.

A programação da RPC, afiliada da Globo no Paraná, está sob nova direção...

Marcelo Dias Lopes assumiu o cargo deixado por Carlyle Ávila, que permaneceu na diretoria por 5 anos e se transferiu para a área de Planejamento da Globo, no Rio.

C´est fini



Mariana Melgaço será stand in de Maria Fernanda Cândido no espetáculo “Tróilo e Créssida”, com apresentações de 25 de janeiro a 19 de fevereiro no Teatro do Sesi, em São Paulo. Maria Fernanda, como se sabe, grava “A Força do Querer”, substituta de “A Lei do Amor” na Globo.

Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!